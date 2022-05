Vos tickets pour " Les Passagers de la Nuit" dans le ciné de votre choix dès le 25/05

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

C'est le synopsis du "Les Passagers de la Nuit" de Mikhaël Hers. Avec notamment Charlotte Gainsbourg et Emmanuelle Béart. Une chronique familiale sensible et lumineuse, avec Charlotte Gainsbourg dans l’un de ses plus beaux rôles....

Le film est sorti en salles ce 25 mai.[Interdit aux moins de 12 ans]

