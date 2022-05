Vos tickets pour "Les Crimes du futur", dans le ciné de votre choix dès le 25/05

Dans un futur dystopique, l’ADN de la population terrestre s’adapte de plus en plus à son environnement artificiel et pollué. L’artiste Saul Tenser profite de ces évolutions et fait pousser de nouveaux organes dans son corps, que lui et sa partenaire Caprice retirent chirurgicalement lors de leurs performances provocantes. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

C'est le synopsis du nouveau film de David Cronenberg, "Les Crimes du futur". Un film choc de Science-Fiction/ Thriller avec Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Léa Seydoux ou encore Scott Speedman. [ Interdit aux moins de 12 ans]

Le film est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2022.

