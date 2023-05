Vos tickets pour le film "Sur l'Adamant" dans le ciné de votre choix dès le 31/05

L’Adamant est un Centre de Jour unique en son genre : c’est un bâtiment flottant. Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure dans le temps et l’espace, les aide à renouer avec le monde, à retrouver un peu d’élan. L’équipe qui l’anime est de celles qui tentent de résister autant qu’elles peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son bord pour aller à la rencontre des patients et des soignants qui en inventent jour après jour le quotidien. Nicolas Philibert n’exhibe ni n’interroge ses protagonistes : ils parlent, avec leur voix, leur art oratoire, musical ou plastique, avec une spontanéité communicative libératrice, voire libertaire.

Sur L'Adamant est un film documentaire réalisé par Nicolas Philibert qui reçut l'Ours d’Or au dernier Festival de Berlin. Le film sort en salles le mercredi 31 mai.

