Vos tickets pour "Le Ciel rouge" dans le ciné de votre choix

Les amis Léon et Félix se rendent en été dans une maison de vacances idyllique au bord de la mer Baltique. Là, ils reçoivent involontairement deux invités de la maison, Nadja et David. Dans les chaudes nuits d'été, non seulement la température augmente, mais aussi les sentiments des jeunes adultes se réchauffent. Les forêts desséchées qui les entourent commencent à brûler, tout comme leurs émotions. Le bonheur, la luxure et l'amour, mais aussi la jalousie, le ressentiment et la tension.

C'est le synsopis du film "Le Ciel rouge " de Christian Petzold qui est sorti en salles ce mercredi 6 septembre [Interdit aux moins de 12 ans]. Le film a reçu l'Ours d'argent au Fetival de Berlin.

