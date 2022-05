Vos tickets pour "Clara Sola", dans le ciné de votre choix dès le 25/05

Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans souffrant d’un handicap physique, vit sous l’emprise de sa mère qui la considère comme une émanation de la Sainte Vierge. À quarante ans, elle tente de se libérer des conventions religieuses et sociales oppressant son corps et son existence, ce qui la mène à un éveil sexuel. Une émancipation à la fois réaliste, magique, sensorielle et symbolique.

Clara aurait un lien particulier avec Dieu. En tant que " guérisseuse ", elle fait vivre une famille et un village qui ont besoin d'espoir, tout en trouvant du réconfort dans sa relation avec la nature. Après des années passées sous le contrôle répressif de sa mère, les désirs sexuels de Clara sont attisés par son attirance pour le nouveau petit ami de sa nièce. Cette nouvelle force emmène Clara en terre inconnue, et lui permet de traverser les frontières, physiques comme mystiques. Dynamisée par sa découverte d'elle-même, Clara se libère peu à peu de son rôle de " sainte " et entame sa guérison.

C'est le synopsis du premier long-métraga de Nathalie Álvarez Mesén, scénariste et réalisatrice costaricienne-suédoise.

" Clara Sola" a été présenté en première mondiale lors de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2021.

La Première vous offre des tickets pour 2 personnes pour le découvrir dans le cinéma de votre choix.

Intéressé ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[Les tickets seront envoyés par la Poste]