Vos tickets pour " Broker " dans le ciné de votre choix !

Sang-hyeon et Dong-soo gagnent bien leur vie en volant des enfants trouvés et en les proposant ensuite sur le marché de l'adoption. Lorsque la mère So-young revient sur sa décision d'abandonner son bébé, elle découvre les deux hommes et leur pratique illégale. Submergée par des sentiments à la fois d'amour maternel et de désespoir, elle décide d'aider à la recherche de parents appropriés pour son enfant. Pendant ce temps, les détectives Soo-jin et Lee sont sur leurs talons... Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.

Broker ou Les Bonnes Étoiles (en français) est un film sud-coréen écrit et réalisé par Kore-eda Hirokazu, sorti dans les salles ce mercredi 7 décembre.

