Vos tickets pour "Anatomie d’une chute" dans le ciné de votre choix

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

"Anatomie d’une chute" est une tragédie familiale dans les montagnes, un drame judiciaire réalisé par Justine Triet avec Sandra Hüller, Swann Arlaud, Antoine Reinartz,…

Le film est sorti en salles ce 30 août.