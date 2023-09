Vos tickets pour "àma Gloria" dans le ciné de votre choix

Cléo a tout juste six ans. Elle aime follement Gloria, sa nounou qui l’élève depuis sa naissance. Mais Gloria doit retourner d'urgence au Cap-Vert auprès de ses enfants. Avant son départ, Cléo lui demande de tenir une promesse : la revoir au plus vite. Gloria l’invite à venir dans sa famille et sur son île, passer un dernier été ensemble...

àma Gloria est un film, de genre dramatique, réalisé par Marie Amachoukeli. Mais aussi un film entre tendresse et émotion.

