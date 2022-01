Vos tickets de ciné pour "La dernière tentation des Belges" (de Jan Bucquoy) dès le 2/02

La Dernière Tentation des Belges s’inscrit à la suite de "La Vie sexuelle des Belges" et "Camping Cosmos" dans la filmographie de l’iconoclaste réalisateur Jan Bucquoy. On y suit Jan, un artiste provocateur qui a connu divers degrés de réussite avec ses œuvres d’art, les femmes et ses nombreuses tentatives de changer le monde. Marie, sa fille unique, lui reproche d’avoir été durant son enfance un père absent, toujours embarqué dans de folles aventures. Aujourd’hui, au bord d’un précipice, ils ont beaucoup à se dire…

Avec à l'affiche Wim Willaert, Alice Dutoit et Alex Vizorek.

Le film sort en salles dès le 2 février.

