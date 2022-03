Vos tickets de ciné pour "Ali & Ava ", en salles dès le 23/03

Pour des raisons différentes, Ali et Ava se sentent chacun seuls. Ils vont se rencontrer grâce à leur affection commune pour la fille des locataires slovaques d’Ali, Sofia (6 ans), dont Ava est l’assistante scolaire. La chaleur et la gentillesse d’Ava réconfortent Ali tandis qu’elle apprécie son humour et sa complexité. D’une nouvelle lune à l’autre naît un lien profond, puis une passion qui les enflamme. Mais les séquelles de la précédente relation d’Ava et le désarroi émotionnel d’Ali assombrissent ce nouvel amour.

" Ali & Ava " est un film de Clio Barnard, avec Adeel Akhtaar et Claire Rushbrook qui est sorti en salles ce mercredi 23 mars.

