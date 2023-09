Vos tickets ciné pour " Les filles d'Olfa" dans le ciné de votre choix dès e 13/09

La vie d'Olfa, Tunisienne et mère de quatre filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun autour d'Olfa afin de lever le voile sur son histoire et celle de ses filles. Cela nous donne un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

" Les Filles d'Olfa" est un docu-fiction dramatique,réalisé par Kaouther Ben Hania qui sort mercredi 13 septembre dans nos cinémas.[Interdit aux moins de 12 ans]

