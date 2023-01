Vos tickets ciné pour "Cet été-là"

Dune a 11 ans. Comme chaque année, elle traverse la France avec ses parents pour passer l'été dans leur vieille maison des Landes qui l'a vue grandir. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l'attend de pied ferme. Une amitié sans failles où les deux filles partagent toutes les questions de l'entrée dans l'adolescence. Un été où l'enfance s'éloigne un peu plus... Mais l'année dernière, Dune n'est pas venue. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.

Cet été-là est un film réalisé par Eric Lartigau, avec Juliette Havelange, Marina Foïs, ... qui est sorti ce mercredi 4 janvier (Interdit aux moins de 12 ans).