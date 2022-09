Vos tickets ciné pour "Avec amour et acharnement" dès le 31/08

Sara forme un couple avec Jean, un homme stable et rassurant, depuis 10 ans. Quand ils se sont rencontrés, Sara, journaliste à la radio, était en couple avec François, le meilleur ami et collègue de Jean. Un jour d'hiver à Paris, Sara aperçoit François dans la rue et son désir pour lui revient la hanter. Sara voit pour la première fois depuis longtemps l'équilibre de son couple parfait menacé. Elle se retrouvera bien vite prisonnière d'un triangle amoureux dangereux dont elle seule a la clé...

" Avec amour et acharnement " est un film - drame psychologique - de Claire Denis, adapté d'un roman de Christine Angot.

Avec Juliette Binoche et Vincent Lindon.

Le film, récompensé de l'Ours d'Argent à Berlin, est sorti en salles ce mercredi 31 août. La Première vous offre des tickets pour 2 personnes pour le découvrir dans le cinéma de votre choix.

