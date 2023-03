Vos revenus Vinted, eBay, Airbnb bientôt taxés : que dit la nouvelle législation européenne ?

Au plus tard le 31 janvier 2024, Vinted signalera pour la première fois aux autorités fiscales belges les utilisateurs qui "ont effectué 30 transactions ou plus ou ont gagné plus de 2000 euros" via la plateforme en 2023. Un travail colossal pour Vinted qui va d’ailleurs vous demander de participer en remplissant un formulaire DAC 7 qui sera obligatoire pour tous les vendeurs.

Et la plateforme ne plaisante pas : elle prévient, selon le Nieuwsblad, que si vous ne vous pliez pas à la directive, "vos annonces seront alors masquées, vous ne pourrez pas retirer d’argent de votre portefeuille et vous ne pourrez pas dépenser vos gains en achats".

Donc les vendeurs occasionnels ne seront pas inquiétés, contrairement à ceux qui dépassent donc les 2000 euros annuels ou les 30 transactions. Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances, nous précise que le taux d'imposition qui s'appliquera aux personnes concernées dépend de l'activité du vendeur. Le SPF prend en compte le contexte de la vente et va plutôt se concentrer sur l'investissement en temps et en argent que le vendeur a mis dans son activité.

Trois cas de figure peuvent donc se présenter :

Vous dépassez les 2000 euros parce que vous avez exceptionnellement eu beaucoup de choses à vendre (héritage, enfants qui grandissent, nettoyage de printemps) : vous ne risquez rien ; Vous dépassez les 2000 euros ou les 30 ventes par an et on se rend compte que vous le faites de manière régulière, que vous achetez des vêtements pour les revendre mais ce n'est pas votre activité principale : vous entrez dans le cas des "revenus divers ou occasionnels" qui sont alors taxés à 33%. Vous dépassez les 2000 euros ou les 30 ventes par an et on se rend compte que c'est votre gagne pain, que vous investissez assez de temps et d'argent dans votre compte Vinted pour être considéré comme un travail à part entière : vous entrez dans le cas d'une activité professionnelle qui sera alors taxée comme tel.

Vinted n'a pas encore répondu à nos questions sur la manière dont la plateforme va mettre en place ces documents à remplir et les limites de ventes et de revenus avant de risquer la taxation.