vos places pour "WOW (ça suffit!)" à Mons le 15/03

Une actrice entre dans la peau d’un gamin. Le seul garçon de la fratrie. Elle explore ce que ça fait d’être le gamin qu’on attendait depuis trois filles. Dans l’intimité d’une famille, Wow (ça suffit!) dissèque les clichés d’une masculinité imposée et part en quête de la complexité qui s’y cache.

" WOW (ça suffit!)" est à voir au Théâtre Le Manège à Mons le mardi 15 mars 20h.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter 2 places via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.