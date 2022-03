Vos places pour " UWRUBBA " au Théâtre National le 26/03

Après le succès et l’enchaînement de leurs trois dernières pièces, Ali et Hèdi Thabet ont eu besoin de se mettre en retrait ; faire le vide, pour pouvoir repartir en création. Deux ans plus tard, le duo revient avec un nouveau spectacle Uwrubba, une interprétation libre du mythe de Narcisse, symbole de la beauté, mais aussi de l’amour et de l’exil.



►►Plus d'infos sur le site du Théâtre National.

"Sur fond de mélodies de Vivaldi et de rébétiko, cette musique en volutes de blues oriental traversé d’accents tziganes, Ali et Hèdi Thabet construisent une pièce intense, dans laquelle se mêlent les formes artistiques.

La Première vous propose de tenter de remporter 2 places pour la représentation du samedi 26 mars à 20h au Théâtre National.

