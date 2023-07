Vos places pour un spectacle au Royal Festival de Spa" les 9, 14 & 18/08

La 64e édition du Royal Festival de Spa, se tiendra du 4 au 20 août. Le festival confirme son élargissement aux arts de la scène, en accordant davantage de place à la musique ou au cirque. Une première européenne sera également proposée.

►►Plus d'infos dans l'article ICI

L'événement débutera par un spectacle exclusif, un Pinocchio revisité et transposé dans l'univers de l'Italie fasciste de Mussolini.Un spectacle qui "épatera petits et grands", promet l'organisation.

La Première vous offre des places pour un spectacle au choix parmi la liste ci-dessous :

Pinocchio le mercredi 9 août 20h30 au Théâtre Jacques Huismans, lors de la soirée d'ouverture du festival, et avec un drink offert

au Théâtre Jacques Huismans, lors de la soirée d'ouverture du festival, et " Je playback " de Laurence Bibot, le lundi 14 août 20h30 , au Théâtre Jacques Huismans

" de Laurence Bibot, le , au Théâtre Jacques Huismans "Arrêt d'urgence", spectacle en plein air le vendredi 18 août 21h, au Parc de Sept Heures

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous en mentionnant votre choix et en répondant à la quesuin.