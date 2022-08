Vos places pour un spectacle au Royal Festival de Spa les 14 & 17/08

Le Royal Festival de Spa est très heureux de proposer pour cette 63e édition un programme explosif empreint d’utopie, un programme pour tous·tes : pour les amoureux·ses du théâtre, les sorties entre ami·e·s, les familles, les enfants, ...

La Première vous offres 2 places au choix pour :

"Poucet" (par Les Royales Marionnettes) dans un lieu insolite : le bois à côté de la Source de la Géronstère, le dimanche 14 août 20h30

"A German life" avec Jacqueline Bir, le mercredi 17 août 21h au Théâtre J.Huisman

Intéressé.e et libre pour l'un de ces spectacles ? Tentez votre chance de remporter vos places via le formulaire ci-dessous, en précisant votre choix et en répondant à la question.