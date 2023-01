Vos places pour un spectacle au Festival Paroles d'Hommes

Le Festival Paroles d'Hommes, crée en 2002, est aujourd'hui un des rendez-vous culturel incontournable de la région du plateau de Herve. Au programme culture, combats, engagements, fraternité et solidarité ! Ses fondateurs l'ont appelé " Paroles d'Hommes " car la liberté d'expression n'est possible qu'en démocratie. Et que cette dernière ne peut exister sans conscientisation.

La 22e édition du Festival Paroles d'Hommes, c'est du 26 janvier au 18 février 2023 à Herve, Soumagne, Dison, Verviers, Welkenraedt, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Malmedy, Blegny et Liège ! Théâtre - Musique - Humour - Expo : retrouvez tout le programme ici.

La Première vous offre des places pour 2 personnes pour un spectacle au choix parmi la liste ci-dessous :

Intéressé.e et libre pour l'une de ces soirées ? Tentez votre chance via le formulaire ci-dessous, en mentionnant votre choix et en répondant à la question.