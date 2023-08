Vos places pour un spectacle au festival "Il est temps d'en rire" à Genval, les 29/08 et 3/09

Envie de vous prélasser dans un transat sirotant un apéro tout en regardfant une pièce de théâtre ? C'est possible grâce au festival “Il est temps d’en Rire” ! Un festival né en 2020 dans le but de relancer la culture et l'horeca, deux secteurs fortement impactés par la crise du coronavirus. Et durant l'été 2023, les organisateurs remettent ça jusqu'au 3 septembre.

Où ? A la Villa du Lac à Genval

La Première vous offre des places pour un spectacle au choix entre :

Inno JP , le mardi 29 août à 20h

, le Olivier de Benoist le dimanche 3 septembre 20h en VIP (=accès prioritaire avant spectacle, places en 1ère catégorie, 1 plateau de 5 sortes de tapas pour 2pers et 2 boissons )

Intéressé et libre par l'un de ces spectacles ? Tentez votre chance d'être nos invités en remplissant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question?