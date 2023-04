Vos places pour un concert aux Nuits Botanique, du 28/04 au 9 mai

Avec le printemps, revient la Festival des Nuits Botanique ! La 30ème éditon se déroulera du 23 avril au 12 mai 2023. Avec plus de 50 concerts, 120 groupes, 17 releases d'albums, 8 créations et 10 projets spéciaux.

Un événement à vivre dans l'écrin architectural que constitue les Serres rénovées du Botanique, ainsi que le parc et les salles de concerts. Côté musique, Les Nuits confirment une affiche truffée d'artistes fidèles à leur programmation éclectique. On pense notamment à des artistes français comme Flavien Berger, Albin de La Simone, Juline Granel ou Jeanne Added. Mais les Belges ne sont pas oubliés !

La Première vous offre 2 places pour un concert au choix parmi la liste ci-dessous :

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter vos palces via le formulaire ci-dessous, en mentionnant votre choix et en répondant à la question.