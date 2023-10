Vos places pour un concert au Festival des Libertés, à Bruxelles

Politique et artistique, subversif et festif, le Festival des Libertés s’est donné pour mission d’identifier et de débattre sur les mécanismes d’entraves aux libertés. Parmi les nombreux rendez-vous donnés : une série de débats, théâtre, concerts...

La 22e édition du Festival des Libertés, avec sa thématique des " Dominations ", se déroulera du 12 au 21 octobre 2023 au Théâtre National Wallonie-Bruxelles

La Première vous offre des places pour un concert parmi la liste ci-dessous.

Omar Souleyman - le samedi 14 octobre à 21h

- le samedi 14 octobre à Dominique A - le lundi 16 octobre 20h30

- le lundi 16 octobre Tiken Jah Fakoly - le mercredi 18 octobre 20h30

le mercredi 18 octobre Patti Smith Quartet, le jeudi 19 octobre ou le vendredi 20 octobre à 21h

le jeudi 19 octobre le vendredi 20 octobre Johnny Osbourne + Barrington Levy, le samedi 21 octobre 20h30

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.