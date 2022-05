Vos places pour "Ubu Cabaret" aux Halles de Schaerbeek le 5/05

Telle l’armée des Palotins, se réunissent sur le plateau, des personnalités artistiques aux styles différents ont en commun un engagement poétique total et une soif vitale de liberté.

Magnifié par la forme du cabaret, le spectacle UBU Cabaret fait appel à leurs talents variés et singuliers mêlant le jeu, la danse, la chanson, le lip synch, la comédie, l'effeuillage et, qui sait, des joutes improvisées à coups de revolvers, de courses folles à bicyclettes et d'invités surprises.

Le personnage d’Ubu Roi s’est fossilisé dans une doxa souvent aux antipodes de l’esprit profondément libre de l'oeuvre originale.

