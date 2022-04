Vos places pour " Tuning " au TTO le 19/04

La Belgique est la mère-patrie du baraki. Et sachez-le, on est peut-être tous le baraki de quelqu’un. Mais faut-il pour autant en avoir honte ? Certes, le baraki, dans son sens second péjoratif, se repère à sa voiture tunée, son sens douteux de la mode, ses goûts alimentaires favorisant la flambée du cholestérol…

Mais c’est aussi, peut-être, le dernier des vrais rebelles face aux conventions, à l’esprit petit bourgeois. " Tuning" de Boris Prager est à voir au Théâtre de la Toison d'Or le mardi 19 avril 20h Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter 2 places via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.