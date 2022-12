Vos places pour " Tout ça ne nous rendra pas Noël" au TTO le 3/01

Le réveillon de Noël chez Odile et Dany, c’est comme chez vous : petits fours, champagne, famille, (vieux) amis, ceux qui préfèreraient être partout plutôt que là, ceux qui sont sincèrement contents de se retrouver... Mais le réveillon de Noël chez Odile et Dany, ce n’est pas tout à fait comme chez vous : une nouvelle venue aussi belle que mystérieuse et, surtout, une règle pour les cadeaux qui doivent être placés anonymement sous le sapin et piochés au hasard par les invités. Tout va sérieusement déraper quand un convive aura la "merveilleuse" idée d’y placer "Tintin au Congo"....

" Tout ça ne nous rendra pas Noël" est un spectacle à voir au Théâtre de la Toison d'Or (TTO) le mardi 3 janvier à 20h.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter vos places via le formulaire ci-dessous en répondant à la question.