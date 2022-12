Vos places pour " The Dancing Public" aux Ecuries de Charleroi le 9/12

La chorégraphe et danseuse danoise Mette Ingvartsen développe très tôt un art de l’hybridité.

Sa quête — brouiller les apparences, renverser les logiques, bousculer nos perceptions, questionner les représentations du corps — trouve un nouveau mode d’expression dans The Dancing Public.

Conçue avant le Covid, mais mûrie pendant la pandémie, la pièce prend la forme de retrouvailles festives, au cœur même de la foule. La performance explore et expose avec une puissance communicative ce que les corps dansant ensemble portent en eux de dissidence.

