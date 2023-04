Vos places pour "Tchaïka" à Ath le 26/04

Dans les coulisses d’un théâtre, une vieille actrice ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme lui rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans "La mouette" de Tchekhov. Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp. Dans sa déroute, fiction et réalité s’entrecroisent. Elle renoue avec la jeune actrice qu’elle fut, celui qui vaille que vaille continue. Voilà Tchaïka luttant, reprenant pied, se créant un nouveau théâtre, un autre espace de jeu et de vie. Comme dans La mouette, Tchaïka est entre passé et futur, entre désillusion et espoir.

Ce spectacle pour une actrice et une marionnette est le premier de la compagnie belgo-chilienne Belova-Iacobelli.

La Première vous invite à découvrir au Théâtre Palace à Ath, le mercredi 26 avril à 20h.

