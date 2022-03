Vos places pour "Sun & Sea" aux Tanneurs le 26/03

Sun & sea est une performance-opéra se déroule sur une plage artificielle. Des vacanciers se prélassent, chantent leurs histoires. Mais sous ce calme reposant, croissent des inquiétudes liées aux changements climatiques.

Les trois créatrices – Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė et Lina Lapelytė – se placent entre documentaire et fiction, réalité et poésie, et mêlent théâtre, musique et arts visuels.

Sun & sea est à voir au Théâtre Les Tanneurs (Bxl) le samedi 26 mars 20h30.

