Vos places pour "Sons of Abraham" au Théâtre National le 28/04 (BXL)

C’est le dernier jour de Sami et Adil en tant qu’homme de ménage de la boîte de nuit Paradise. Après avoir fui le bain de sang en Irak, ils ont tout fait pour essayer de trouver une vie meilleure en Europe. Aujourd'hui, leur mère est mourante. Sans papiers, rentrer au pays peut signifier perdre tout ce pour quoi ils ont travaillé si dur. Vont-ils risquer leur avenir pour un dernier adieu à leur mère ?

Issus de deux tribus qui se menacent mutuellement de guerre, les auteurs Sahand et Raphael, ont une réelle fraternité artistique. Ils ont choisi de mettre de côté leurs propres histoires de migration forcée et de conflit, et de raconter cette histoire qui n'est pas la leur : celle de deux frères kurdes.

" Sons of Abraham " est un récit d'exil et de refuge, sur fond de conflit interne et de références bibliques.

Attention : spectacle en anglais surtitré en français.

