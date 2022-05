Vos places pour "SKRIK" au Théâtre National le 7/05

De toutes les violences, celles à l’égard des enfants sont souvent les plus silencieuses. A fortiori quand elles surviennent au cœur de la famille. La douleur qu’elles engendrent se terre sous la honte, les non-dits ou la monstrueuse complicité d’adultes qui comptent sur le temps pour effacer les crimes commis.

Parmi les violences les plus graves, le viol et particulièrement le viol incestueux, s’inscrit comme une blessure profonde et envahissante. L’amnésie traumatique et la souffrance qu’elle recèle ont interpellé l'artiste polyvalente Elisabeth Woronoff, au point que la jeune femme leur consacre sa première création scénique : SKRIK. Une forme multidisciplinaire déployée par 6 interprètes.

