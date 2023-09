Vos places pour Selah Sue à Seraing le 5/10

Une nouvelle salle de concert s'ouvre à Seraing ce début octobre. Son nom : l'OM. Parmi les premiers noms de la programmation inaugurale, quelques artistes de la scène musicale belge comme SELAH SUE le jeudi 5 octobre à 20h (à l'OM, Quai Louva 1 à 4102 Seraing)

Elle y présentera son nouvel et troisième album "Persona" inspiré par les événements récents, notamment la pandémie mondiale et les bouleversements intimes qu’elle a connus en devenant mère de deux enfants. Pour cet album, elle s’est entourée de nombreux artistes prestigieux pour cet album, dont le rappeur Damso, pour créer un album influencé par le hip-hop, la soul, le jazz, la pop et le R’n’B.

La Première vous offre des places. Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.