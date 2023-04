Vos places pour Sea Sex and Jalousy" au TTO le 11/04

Quand Bernard découvre que sa femme Jacqueline le trompe avec son ami Robert, il n’a plus qu’une idée en tête : se venger. Bernard met Robert face à un dilemme... Avalanche de quiproquos, gags en cascade… (re)découvrez ce spectacle mythique créé par Marc Camoletti, redynamisé par six comédiens.

La Première vous offre des places pour voir " Sea, Sex and Jalousy" en avant-première le mardi 11 avril à 20h30 au Théâtre de la Toison d'Or (TTO).

