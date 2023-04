vos places pour Saule au W:HaLLL le 20/04

Le chanteur Saule, le surdoué du partage, revient frapper à nos cœurs avec sa tournée. Il sera de passage à Bruxelles, au WhaLLL (Woluwe-Saint-Pierre) le jeudi 20 avril à 20h30. Un spectacle entre tendresse et robustesse avec 12 chansons sincères, ultra modernes, souvent cinématographiques, tirant parfois vers un lyrisme très brit-pop, vers le reggae façon Souchon, parmi des morceaux plus graves. Avant même que vous n’ayez écouté la première chanson, ce titre, Dare-dare, vous raconte deux histoires. Et d'abord le dare-dare littéral de l’urgence, celle de donner de la musique aux gens...

Avec en première partie JUG, un guitariste inspiré par les années '50.

