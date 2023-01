Vos places pour "Room with a view" à La Louvière le 14/02

Dans une carrière de pierre, des corps se rassemblent au son des beats hypnotiques de Rone, musicien renommé. Duos effrénés, courses affolées : une communauté de jeunes s’écharpe autant qu’elle se serre les coudes, sur les ruines d’un monde dévasté. L’énergie sauvage des danseurs, la musique en osmose, le décor à plusieurs niveaux : tant d’ingrédients explosifs d’un spectacle total.

Le collectif (LA) HORDE, à la tête du Ballet national de Marseille, nous offre une lecture de l’époque, en phase avec les angoisses et les espoirs d’une génération, et traite de façon percutante la protestation et la rébellion à travers la danse.

La Première vous offre les dernières places pour le mardi 14 février à 20h, au théâtre de La Louvière (Sold out).

