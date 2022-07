Vos places pour "Roméo et Juliette" à l'Abbaye de Villers-La-Ville les 21/07 et 2/08 !

Les spectacles théâtraux d’été à Villers-la-Ville sont devenus des rendez-vous marquants et s'y donnent depuis 1987.

Roméo et Juliette est une tragédie romantique de W. Shakespeare faite de vengeances, de haines familiales et de sentiments exacerbés, ce drame romantique transporte le spectateur dans une action qui mêle la légèreté de la comédie et les profondeurs de la tragédie.

Malgré la haine qui dévore les Capulet et les Montaigu, Roméo et Juliette succombent au coup de foudre lors d’un bal. Bravant la volonté de leurs familles, les jeunes amants décident de se marier dans le plus grand secret....

Envie de suivre la suite sur la scène à l'Abbaye de Villers-La-Ville soit le jeudi 21 juillet, soit le mardi 2 août à 21h ?

