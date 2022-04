" Vos places pour "Revoir Lascaux" aux Ecuries de Charleroi le 23/04

Gaëlle Bourges nourrit son travail chorégraphique de son intérêt pour l’art et l’histoire de l’art. Dans Revoir Lascaux, elle suit pas à pas les quatre adolescents qui, en septembre 1940, ont découvert la grotte de Lascaux...

La chorégraphe embarque les explorateurs (et les spectateurs) dans une machine scénique à remonter le temps, grâce à laquelle, chantant et dansant avec les artistes de Lascaux, ils incorporent l’esprit, la force vitale des animaux peints.

"Revoir Lascaux" est un spectacle de Charleroi Danse à voir aux Ecuries à Charleroi ce samedi 23 avril 20h !

