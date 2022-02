Vos places pour "Rêve d'automne " au Rideau de Bruxelles le 17/02

Imaginez que vous mourriez. Jusque-là, rien de surprenant. Mais imaginez ensuite, qu'on vous donne la possibilité de revenir aux moments-clés de votre existence. De rejouer les scènes marquantes, qui ont fait que votre vie a pris telle ou telle direction. Les moments où votre vie s'est jouée sur un coup de dés.

Un homme et une femme qui se sont aimés se retrouvent dans un cimetière. Il est ici pour assister aux obsèques de sa grand-mère, elle s’est laissé attirer par ce lieu sans trop savoir pourquoi. Les amants se désirent encore et se rapprochent inéluctablement. Mais qu’ont-ils vraiment vécu ? Et ont-ils encore quelque chose à vivre ?

Le temps passe imperceptiblement, s’accélère puis se suspend, la routine de la vie se poursuit. Nos morts sont enterrés. Dans les vieilles maisons, d’autres gens y vivent.

Rêve d’automne, c’est l’histoire d’un dernier rendez-vous, juste avant le déclin forcé de l’hiver. La puissance incantatoire des mots de Jon Fosse plonge radicalement au cœur de nos relations, de nos émotions et conflits. Les mots s’entrechoquent aux vies qui défilent.

