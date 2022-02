Vos places pour "Qui a peur" au Varia le 17/02

Claire et Koen forment un vieux couple à la scène comme à la ville, condamné à vie à jouer la même pièce ! Toutes leurs productions ont été un massacre sauf une qu’ils jouent et rejouent depuis des années dans des villes de province : un standard du répertoire populaire qui met en scène un couple d’intellectuels alcooliques et obscènes.

UNE SOLUTION POUR LES SAUVER DE LA NOYADE

Dans leur loge minable, ils se regardent dans la glace et font le point sur leur amour mutuel et professionnel. Le théâtre subventionné et commercial, les sponsors, les sièges à moitié pleins ou vides, les recettes, les frais… Leur carrière est à bout de souffle, leurs finances au plus bas, leurs rapports plus que tendus, mais ce soir un jeune acteur et une jeune actrice vont peut-être les sauver de la noyade.

Ces deux-là sont " d’origine étrangère ", et s’ils les engagent pour jouer les deux rôles secondaires de la pièce en remplacement des autres qui partent en claquant la porte, ils vont pouvoir bénéficier d’une subvention socioculturelle de l’État …

On vous invite au Varia le jeudi 17 février à 20 heures

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous. Et répondez à la question.

[ Evénement et concorus selon les mesures sanitaires en vigueur]