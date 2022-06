Vos places pour "Pueblo" au Rideau le 9/06

Après "Discours à la nation" et "Laïka", Ascanio Celestini et David Murgia poursuivent leur collaboration pour creuser le sillon d’un nouveau récit théâtral autour de cette grande tribu des invisibles.

PUEBLO", c'est l'histoire d'une clocharde qui ne fait pas la manche sur le parking d’un supermarché et d’un gitan de huit ans qui fume, l’histoire d’une tenancière de bar qui gagne sa vie avec les machines à sous, d’un manutentionnaire africain qui travaille dans l’entrepôt et d’une poignée d’autres personnes dont on ne connaît pas le nom. C'est l'histoire des cent mille Africains morts au fond de la mer. C’est l’histoire d’une jeune dame caissière au supermarché et de toutes les personnes qu’elle rencontre. Autant de personnages que l’on croise sans leur prêter attention, dans une sorte de dimension parallèle de la vie et de l’Histoire.

Les destins brisés, les récits des plus délaissés de notre société dans leur dimension la plus politique, à la fois crue et poétique, humaine et magique.

" Pueblo" est à voir au théâtre Le Rideau (à Bruxelles) le jeudi 9 juin à 19h30.

