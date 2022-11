Vos places pour "POLITIK" à la Cité Miroir à Liège le 15/11

Face au retour du " No Future ", au " Quiet Quitting " social et idéologique, particulièrement chez les plus jeunes, la 2ème édition des Rencontres du Cinéma PolitiK prend la démocratie comme fil conducteur. Pendant cinq jours, du 15 au 20 novembre, grâce à des projections de films et des grands débats, les Rencontres invitent à prendre de la hauteur, à réfléchir et à avancer en regardant le passé, l’avenir et l’ailleurs.

