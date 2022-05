Vos places pour "Please continue Hamlet" au Théâtre National le 5/05

Sur le plateau transformé en cour d’assises s’ouvre le procès d’un jeune homme qui, au cours d’un mariage, a tué le père de sa petite amie. Les protagonistes, seuls acteurs sur la scène, se présentent : Hamlet pour l’accusé, Gertrude pour sa mère et Ophélie pour son ex-petite amie.

Les avocats et avocates, le ou la présidente, les huissiers et huissières son,t quant à eux, d’authentiques hommes et femmes de loi de la ville où le spectacle est présenté ! À l’issue des débats, douze spectateurs désignés pour constituer le jury populaire devront délibérer et statuer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

" Please continue Hamlet " se joue au Théâtre National ce jeudi 5 mai à 19h, pour une durée de 180min !

