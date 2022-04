Vos places pour " Plantes" au Théâtre des Martyrs et un repas le 23/04

Saviez-vous que le ficus est la plante de compagnie la plus répandue chez les humains ? Savez- vous ce que les acteurs ressentent lorsqu’ils doivent s’embrasser sur scène ? Saviez-vous qu’il existe un champignon capable de s’introduire dans le cerveau de certaines fourmis pour les contrôler? Vous connaissez la blague du chauffeur d’autobus ?

Il y a la vérité et le mensonge, le naturel et l’artifice, en d’autres mots la nature et l’humain. Accompagnés de leur ficus, 4 individus questionnent ce mensonge fondamental qu’est le théâtre, où tout est fiction et pourtant bien réel.

Plantes, c’est une grande bouffée d’oxygène et de rire, qui fait prendre de la hauteur à l’existence un brin absurde.

" Plantes " est à voir au Théâtre des Martyrs ce samedi 23 avril à 19h, précédé d'un repas et boissons pour 2 personnes !

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter 2 palces via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.