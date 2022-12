Vos places pour "Perfect Day" au Rideau le 15/12

Marie, 64 ans, est nez pour une grande marque de parfum. À quelques mois de prendre sa pension, sa boîte lui demande de réaliser un dernier parfum qui s'adresse aux femmes de son âge. En même temps, elle s’occupe de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. À travers tout le récit, Marie se regarde vieillir, persuadée qu'elle ne peut plus connaître l'amour...

"Perfect Day" est un pièce écrite par Geneviève Damas, interprétée par Hélène Theunissen.

A voir au Rideau de Bruxelles le jeudi 12 décembre, avec un drink offert et un 'after scène' avec l'équipe artistique après le spectacle !

Intéressé.e et libre ? Tentez vote chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.