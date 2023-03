Vos places pour " Paying for it " au 140 le dimanche 19/03

Avec "Paying fot it", un spectacle qui bouscule le tabou de la prostitution et lui donne la parole en brisant nos préjugés. "Paying for it", c’est " payer pour baiser " mais c’est aussi en payer le prix moral, économique et social. C’est payer le prix fort de cette pratique vue comme coupable.

Dix actrices et acteurs sur scène reprennent les récits puisés dans des interviews de travailleuses du sexe.

Paying for it est un spectacle, pésenté par le collectif La Brute, à voir au 140 (Schaerbeek) le dimanche 19 mars 15h !