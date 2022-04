Vos places pour " Passionaria" au Théâtre National le 23/04

Un intriguant univers futuriste, à la fois étrange et poétique, peuplé de créatures robotiques, affairées, désarticulées et, semble-t-il, débarrassées de leurs émotions et de leurs désirs.

avec " Passionaria ", Marcos Morau et sa compagnie poursuit un travail chorégraphique transversal nourri de multiples formes d’expressions, allant du cinéma à la création plastique en passant par la littérature. Posant sur ses huit danseurs un regard d’entomologiste, il explore le mécanisme des passions et interroge la notion de progrès. Pasionaria nous questionne pour mieux appréhender l’énigme de nos pulsions, de nos obsessions, de nos amours.

Le spectacle "Passionaria ", d'une durée de 70min, est à voir ce samedi 23 avril 20h au Théâtre National (BXL).

