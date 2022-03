Vos places pour "Nosztalgia Express" à Liège le 26/03

À l’aube du 4 novembre 1956, les chars soviétiques entrent dans Budapest. Au même moment, sur le quai d’une gare française, une mère laisse seul et sans explication Daniel, son fils de dix ans. Il ne la reverra plus. Un dizaine d'années plus tard, devenu chanteur yéyé à succès, Danny Valentin est en proie à une crise existentielle. Pour éviter que le chanteur, bourré à l’alcool et aux pilules, ne mette fin prématurément à sa carrière, son équipe engage alors un étrange détective privé pour percer l’énigme de son abandon. Commence alors une enquête haletante qui ricoche entre thriller loufoque, comédie musicale, récits d’espionnage, faits historiques avérés, tout en faisant entrer en collusion drame intime et tragédie politique.

Au long de ce récit en matriochkas, c’est bien la petite histoire et la grande que Marc Lainé cherche à entremêler et à faire résonner, comme si la seconde avait toujours, et quoi qu’on y fasse, une influence capitale sur la première (et même parfois inversément)

Nosztalgia Express est à voir au Théâtre de Liège samedi 26 mars 19h !

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter 2 places via le formulaire de connection ci-dessous et répondez à la question.

[Evénement selon les mesures sanitaires en vigueur]