Vos places pour "Normal" au Théâtre National le 18/03

La création d’Isabelle Darras raconte l’histoire de trois femmes déclassées, reléguées comme les accessoires qui les entourent au service des objets trouvés : Claire, 45 ans, voltigeuse équestre au chômage, est catapultée dans un bureau des objets perdus. Avec ses deux collègues au parcours tout aussi insolite, la vie s’organise dans ce sous-sol tombé aux oubliettes. À travers l’histoire de Claire, le spectacle questionne la valeur que l’on accorde aux objets et aux personnes qui nous entourent, dans une société où l’oubliable et le jetable sont devenus la norme.

Isabelle Darras est nourrie par cette phrase d'une romancière française : "Rien des choses autour de nous ne durait assez pour accéder au vieillissement, elles étaient remplacées, réhabilitées à toute allure."

" Normal" est à voir au Théâtre National (salle Jacques Huisman), le vendredi 18 mars 20h. (durée 60min)

