Vos places pour Némo Flouret" au Rockerill le 14/10 dans le cadre de Charleroi Danse

La biennale internationale de Charleroi danse est de retour du 6 au 21 octobre 2023 à Charleroi et à Bruxelles. Véritable panorama de la création chorégraphique contemporaine, cette édition présentera 13 spectacles et performances parmi lesquelles 4 créations et 7 premières belges, un programme inédit donc pour toutes et tous curieux.se.s de découvertes. Focus sur quelques temps forts de ce festival

En ouverture les 6, 7 et 8 octobre Damien Jalet, artiste chorégraphe associé à Charleroi danse, et le plasticien Kohei Nawa défient ensemble les éléments, les matériaux et la gravité dans Planet [wanderer]. Sur un plateau couvert de sable sombre et scintillant, la pièce propose un écho au pays noir, une réflexion sur la puissance, l’errance et la vulnérabilité qui trouve sa source dans la culture japonaise et notamment les jardins secs de Kyoto. Le même soir, Dimitri Chamblas & Kim Gordon, venu.e.s de Los Angeles, proposent la création takemehome. Pour 9 danseur.se.s et 5 guitares, la performance porte la voix des oubliés de la société à grand renfort de larsens et de pulsions de vie.

Un peu plus tard les 12, 13 et 14 octobre, le chorégraphe français Némo Flouret, résident à Bruxelles, offre une plongée dans la mémoire du passé métallurgique, dans les anciennes forges du Rockerill.900 Something Days Spent in the XXth Century évoque l’âge d’or et de pierre de la fin du vingtième siècle qui vit l’effondrement des industries lourdes et l’avènement de nouvelles utopies européennes liées aux échanges et à l’innovation.

Outre Takemehome, deux autres créations enrichissent cette Biennale 2023.

Après un succès retentissant avec Simple, Ayelen Parolin revient aux Écuries avec la première de Zonder, une création à l’esprit dada, ode à l’illogisme et l’absurde, à découvrir le 12 octobre.

Quelques jours plus tard, le 18 octobre, Saïdo Lehlouh rassemble, avec Témoin, 20 interprètes qui s’adonnent à un jeu d’équilibre entre énergies, personnalités et prises de décisions. Le co-directeur du Centre chorégraphique national de Rennes/Bretagne avec le collectif FAIR-E nous offre la primeur d’une danse nourrie par la vivacité de l’instant, synthèse d’un travail de plusieurs années mené dans l’espace public.

Fidèle à sa dimension résolument internationale, la biennale convoquera encore des danses du monde entier, des réminiscences de folklores, des cultures urbaines, des rencontres entre artistes belges et géorgiens (création dans le cadre d’europalia), du Pantsula tout droit venu des townships de Johannesburg, des rituels afro-brésiliens, … pour révéler toute la richesse et la diversité de sa programmation.