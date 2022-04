Vos places pour " My father hels a gun" au TTO le 12/04

Quand le Moyen-Orient met le feu aux planches !

Sahand Sahebdivan, né en Iran et Raphael Rodan, élevé en Israël, avaient déjà bouleversé les spectateurs du TTO en 2015 avec le spectacle Kingdom of Fire and Clay. Ils reviennent avec "My Father held a gun", accompagnés dans l'écriture par Albert Maizel ! Un spectacle coproduit avec le Théâtre National.

Un face-à-face émouvant et drôle où ils poursuivent une conversation étonnante, qui prend des détours inattendus, dans laquelle ils incarnent leurs propres rôles. À travers les lettres de deux soldats de la Grande Guerre, ils évoquent leurs pays, leurs parents, le pacifisme, l'amour, le féminisme...

La Première vous invite à voir My Father held a gun au Théâtre d ela Toison d'Or (TTO) le mardi 12 avril 20h. Spectacle en anglais, surtitré en français.

