Vos places pour "Monsieur Jacques Legrand" à Lasne le 27/07

La Caravane aux Chansons se déploie en quelques minutes pour se transformer en une mini-scène de spectacle, tel un écrin magique pour nos artistes.

Le jeudi 27 juillet, elle s'installe dans les Jardins du Parc Communal à Ohain (Lasne) pour accueillir, de 20h à 21h30, Alexonor dans un seul en scène époustoufflant " Monsieur Jacques Legrand". Envie de partir à la découverte de Jacques Brel, notre Grand Jacques et des ses combats, sur fond de ses plus belles chansons.

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter vos places via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question